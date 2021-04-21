В Екатеринбурге наградили бывшего сотрудника ГИБДД, который спас девочку, провалившуюся под лед

Третий слева Владимир Степанищев, второй справа - Максим Якубовский. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге наградили бывшего сотрудника ГИБДД, который в начале апреля спас тонущую школьницу. 7-летняя девочка провалилась под лед возле стадиона «Динамо» в центре города. К реке ребенок побежал, чтобы покормить уток. Когда девочка была по шею в холодной воде, рядом оказался 62-летний Владимир Степанищев.

Семилетнюю Варвару он вынес на берег на руках, где потом ее передали врачам. Родителей ребенка поблизости не было. Позже они объяснили почему.

- В тот весенний воскресный день глава семьи, супруга и двое их детей гуляли по набережной областного центра. В какой-то момент родители потеряли из вида старшую дочь, так как отвлеклись на малыша в коляске. Когда поняли, что девочки нет рядом, начали её искать, попросив о помощи сотрудников ближайшего к месту ЧП отдела полиции, - рассказал полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Владимир бросился спасать школьницу. Фото: предоставлено героем публикации

Кстати, вместе с Владимиром спасать девочку бросился и студент -спортсмен колледжа физкультуры Максима Якубовского. Молодой человек пытался пробраться к ребенку по льду.

Их обоих наградили. Совет ветеранов вручил Владимиру Степанищеву знак почета «За особые заслуги», а Максиму Якубовскому – общественную награду «За полезное», а ГУ МВД по Свердловской области отметило поступок настоящих мужчин благодарственными письмами.

Напомним, Владимир Степанищев 30 лет отдал службе в Госавтоинспекции.