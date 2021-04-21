Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 апреля 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Урале остается сложной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 43 случаев приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Тавде, Невьянске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших в период пандемии на Среднем Урале по данным на 21 апреля 2021 года составляет 85 151 человек, из которых 78 733 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз сняли у 121 человек.

На данный момент состояние 261 пациента остается тяжелым, 144 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 97 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 14 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 976 человек.

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