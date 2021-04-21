Вышли на тонкий лед: в Нижнем Тагиле спасли двух рыбаков

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле спасатели МЧС пришли на помощь двум рыбакам, которые, несмотря на теплую погоду, вышли на тонкий лед. Один из них провалился в воду. Осложняло ситуацию еще и то, что мужчины отошли от берега на 500 метров.

- Облачившись в гидрокостюмы, при помощи спасательный доски и спасательных жилетов спасатели эвакуировали любителей рыбалки на берег. Периодически спасатели погружались в ледяную воду, потому что лед не выдерживал веса людей, - сообщили в свердловском главке МЧС.

Оказавшись на берегу, рыбаки отказались от помощи медиков. В МЧС отмечают, что этой весной на водоемах Среднего Урала погиб один человек.

ВАЖНО!

МЧС России напоминает, что не стоит не выходить на весенний лед, быть особо осторожными, не подвергать опасности свою жизнь и жизнь близких. Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоемах. В рамках областного законодательства за выход на лед в зоне действия аншлагов «Выход людей на лед запрещён», нарушителям грозит штраф в размере до 5000 рублей. Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать.

Всего с начала весеннего сезона на водоемах Свердловской области произошли 5 происшествий, на которых погиб 1 человек.