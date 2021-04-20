«Говорим им спасибо»: Татьяна Навка показала свое шоу для семи тысяч врачей и волонтеров в Екатеринбурге

Семь тысяч зрителей увидели шоу Татьяны Навки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи «красных зон» из Екатеринбурга увидели шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Фигуристка привезла медикам, а также волонтерам, которые также как и доктора работали на передовой во время пандемии, сказку «Руслан и Людмила». Программу увидели 7 тысяч зрителей. Шоу стало подарком городу от Фонда святой Екатерины.

Татьяна приехала в Екатеринбург, чтобы сказать врачам спасибо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с Навкой в столицу Урала прилетели известные во всем мире фигуристы Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Юко Кавагути, Никита Володин, Никита Михайлов и Евгений Кузнецов. Вместе они смогли погрузить гостей представления в сказочный мир Александра Пушкина.

Татьяна со своей командой не смогли полностью показать свое шоу из-за технических особенностей арены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После шоу Татьяна Навка призналась, что, к сожалению, в КРК «Уралец» не удалось полностью показать программу.

- К сожалению, этот дворец спорта не позволяет нам показать шоу в полном объеме, как мы привозим в большие города. Немного не позволяет высота и медиакуб, потому что я летаю под куполом дворца. Очень хотели, но было невозможно. Знаю, что строится новый дворец. Как только достроится, привезем полное шоу со всеми техническими ноу-хау», - поделилась олимпийская чемпионка.

В шоу и другие олимпийские чемпионы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам фигуристки, никакие технические моменты не смогли затмить радости. Навка отметила, что поезда в Екатеринбург для нее это хороший повод сказать врачам и волонтерам «спасибо».

- В это сложное для всего мира время, когда нигде нет шоу, соревнований, мы имеем это счастье - пропустив год, вернуться в залы и услышать аплодисменты. Это обоюдное счастье и для нас, и для зрителей».

В зрительном зале были только врачи и волонтеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, Фонд святой Екатерины во время пандемии активно помогал Свердловской области и соседним регионам с поставкой оборудования, аппаратами ИВЛ в том числе, масками, также оказывали финансовую поддержку.