«За три месяца похудел на 22 килограмма»: на Урале у пожарного, переболевшего коронавирусом, обнаружили рак

Всю жизнь Игорь Пястолов посвятил пожарной службе. Фото: личный архив героя публикации

В Новоуральске 52-летний пожарный борется с онкологией. У Игоря Пястолова неоперабельный рак поджелудочной железы, и ему требуется дорогостоящее лечение. Он уже прошел два курса химеотерапии, теперь ему предстоит пройти еще девять.

Вся жизнь Игоря Пястолова была связана с пожарной службой. Туда он устроился как только отслужил в армии. Игорь Пястолов водит пожарную технику. В последние годы службы в МЧС он сидел за рулем DL-50 Маgirus. Так называют автолестницу, которая способна тушить возгорания на верхних этажах и эвакуировать оттуда людей.

- Длина лестницы составляет 50 метров, поэтому такую технику обычно называют «полтинником», - объясняет «Комсомолке» пожарный.

Игорь Пястолов не только ездил на «полтиннике» сам, но и обучал тонкостям вождения этой техники других водителей МЧС. К моменту выхода на пенсию в 45 лет должность Игоря Пястолова называлась старший инструктор.

Это фото было сделано накануне заболевания - 1 декабря 2020 года. С тех пор пожарный похудел на 22 килограмма. Фото: личный архив героя публикации

- Перед выходом на пенсию я прошел обследование в госпитале. Это стандартная процедура. Тогда все было нормально, - вспоминает пожарный.

Поскольку здоровье позволяло, Игорь Пястолов решил не расставаться с любимым делом, и в 2014-м году устроился в Министерство безопасности Свердловской области – также в пожарную охрану Новоуральска на должность водителя. Игорь Пястолов и сейчас числится в этом ведомстве, находится на больничном.

КОРОНАВИРУС СПРОВОЦИРОВАЛ РАК?

- В августе прошлого года я заболел «ковидом». Болезнь прошла скоротечно, поражение легких было минимальным. Но я думаю, что именно коронавирус спровоцировал быстрое развитие онкологии. Да и доктора вроде бы считают также, - вспоминает Игорь Пястолов.

После перенесенного «ковида» у мужчины начала болеть поджелудочная и спина. Но идти к врачу Игорь Пястолов не спешил, считал, что это всего лишь последствия COVID-19.

- В декабре 2020 года я все-таки пришел «сдаваться» врачам. Первый вопрос был: пьешь? Я ответил, что работаю водителем, поэтому не злоупотребляю, - вспоминает спасатель. – Я был весь желтый, поэтому ход мыслей врачей я понимаю, раз такой цвет кожи, то человек может быть алкоголиком или наркоманом.

Но обследование выявило у пожарного наличие опухоли в поджелудочной железе.

- Опухоль передавила желчные пути. Желчь не уходила в кишечник, из-за этого я пожелтел, - вспоминает пожарный.

Игоря Пястолова отправили в хирургию, сделать отвод желчи. Первую операцию провели в Новоуральске, она прошла неудачно. Повторную делали уже в Екатеринбурге. Там пациенту поставили в печень дренаж. Игорь Пястолов ходит с ним и сейчас.

Первоначально врачи рассчитывали попросту удалить опухоль, но обследование показало, что метастазы уже добрались до печени. Стало ясно, что операция не поможет.

- Я прошел два курса химеотерапии. После первого было тяжело, на восстановление ушло полтора месяца, хотя этот период должен составить 10 дней. Но ничего, энтузиазм не теряю. Креплюсь. Завтра поеду на третий курс в Нижний Тагил, мне назначили еще девять.

В период с декабря по март Игорь Пястолов похудел на 22 килограмма. Сейчас у него II стадия рака. Инвалидность пожарный пока не оформил, поэтому дорогостоящие медикаменты ему приходится покупать за свой счет.

Коллеги, узнав о сложной ситуации, в которую попал спасатель, организовали сбор средств на официальной странице 5-й пожарной части Новоуральска во «Вконтакте». В этой части Игорь Пястолов проработал 20 лет.

У пожарного двое сыновей. Младшему 14 лет, и он собирается идти по стопам отца и также работать в МЧС.

- Хочу обратиться к людям, которые живут своей жизнью и не чувствуют беды, посоветовать, чтобы они не ленились и проверялись как можно чаще. Если бы я пошел к врачу сразу, как только начались боли, а не тянул бы полтора месяца, то возможно все было бы менее плачевно и не так болезненно, - отметил пожарный.

КОММЕНТАРИЙ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:

«На данный момент достоверных данных о том, что перенесенная коронавирусная инфекция провоцирует развитие онкологических заболеваний, нет. Исследования в этом направлении ещё проводятся».