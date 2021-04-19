Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 апреля 2021 года

На Урале проводят прививочную кампанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 19 апреля официально подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 34 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Новой Ляли, Березовского, Верхней Пышмы, Режа, Кушвы, Качканара, Нижнего Тагила, Первоуральска, Красноуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 84 934 человека, из которых 78 492 - полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 119 человек.

Состояние 260 пациентов остается тяжелым, 139 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 92 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 14 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 946 человек.