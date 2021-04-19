Детей и учителей вывели сразу из четырех школ: № 18, 45, 85, 100 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле началась массовая эвакуация школ и торговых центров. Известно, что причиной послужило сообщение о минировании. Сейчас школы проверяют сотрудники полиции. Также стянуты силы МЧС и ОМОНа.

- Свердловский главк полиции прокомментирует ситуацию по итогам проверочных мероприятий, - заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Детей и учителей вывели из школ № 18, 45, 85, 100. Учащиеся расходятся по домам. Также силовые ведомства проверяют ТЦ DEPO и «Квадрат».