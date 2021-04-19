По словам очевидцев, мотоциклист отделался переломом руки Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Екатеринбурге мотоциклист насмерть сбил пешехода. Авария произошла на перекрестке улиц Таватуйской и Надеждинской. По данным городского управления ГИБДД, мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Пешеход получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом правой голени и ушиб грудной клетки.

- Мотоциклист наехал на пешехода, который переходил проезжую часть не в установленном месте, после чего допустил опрокидывание, - пояснили в Госавтоинспекции.

Пострадавшего доставили в больницу № 23, но он скончался в приемном покое. По словам очевидцев, мотоциклист отделался переломом руки, а пешеход был нетрезв.

Если вина мотоциклиста будет установлена, то ему может грозить до трех лет лишения свободы.