Партия «Новые люди» сделает победителя реалити-шоу депутатом Госдумы

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Среди тридцати участников и человек, который очень рассчитывает на поддержку Свердловской области - екатеринбуржец, владелец коммуникационного агентства Станислав Масоров. «КП» выяснила подробности необычного проекта.

#ДебатыКандидаты - это первое в истории политическое реалити-шоу. Призовой фонд в нем - 30 млн рублей. Участвовать в проекте мог любой желающий. Кроме денег, победитель получит право побороться за кресло депутат Госдумы на предстоящих осенью выборах от партии «Новые люди».

Победителей уникального проекта объявят в июне. Предполагается, что лучших из лучших определят в трех номинациях: предпочтение аудитории, выбор жюри и особое внимание лидера партии Алексея Нечаева.

- Важно, что участники проекта #ДебатыКандидаты - это обычные люди без политического опыта. Мы хотим показать, что политика - это часть жизни каждого человека. Участники пройдут через испытания и узнают, с какими трудностями сталкиваются кандидаты во время избирательной кампании. Так что у проекта ещё и функция политического просвещения, - рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Станислав Масоров. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Екатеринбург в реалити-шоу представляет предприниматель Станислав Масоров, претендующий на статус кандидата в депутаты Госдумы и приз в 30 млн рублей. Наш земляк пришел на #ДебатыКандидаты с проектом «Моя Страна» - онлайн экосистемой, состоящей из сайта, приложений и страниц в социальных сетях, которая станет Всероссийской приемной для жалоб, предложений граждан со всей страны. Платформа будет площадкой для мониторинга точек социальной напряженности и самоорганизации на их основе местных сообществ.

- Проект #Дебаты-Кандидаты - нестандартный ход для российской политики, - комментирует Станислав Масоров. - Новые люди хотят показать совсем других кандидатов - живых людей, которые хотят изменить ситуацию в каждом городе и в стране в целом. Формат шоу помогает нам, его участникам раскрыться, а зрителям - определить своих фаворитов, чтобы затем поддержать на сентябрьских выборах.

Партия «Новые люди» образована в марте 2020 года. За год она открыла отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей. В этом году Новые Люди намерены провести своих кандидатов в Государственную Думу по всей стране.