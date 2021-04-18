Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 апреля 2021 года

Ограничительные меры еще не сняты, хотя людей в масках на улицах стало значительно меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 118 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 37 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения опасной инфекцией подтвердились в Верхней Салде, Махнево, Ревде, Красноуфимске, Серове, Невьянске, Полевском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на 18 апреля 2021 года на Среднем Урале. Фото: сервис Яндекс.Ковид

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 84 825 человек, из которых 78 373 человека полностью справились с болезнью. За минувшие сутки врачи сняли диагноз у 130 человек.

На данный момент состояние 254 пациентов медики оценивают как тяжелое, 134 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 89 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки по состоянию на 18 апреля в регионе зарегистрировано 11 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 932 человека.

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