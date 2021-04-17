С деревянной отделкой и usb-розеткой: в Екатеринбурге представили ретро-трамвай

Один трамвай стоит порядка 40 миллионов рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге презентовали туристический ретро-трамвай. Он был сконструирован на «Уралтрансмаше» и выпущен в начале 2021 года. Вагон был сделан на основе модели 71–415.
На ретро-трамваи уже есть спрос в городах России
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главная особенность обновленного «старичка» в том, что он экологичный и низкопольный. Дизайн был создан менее, чем за полгода.
В трамвае 30 сидячих мест
Фото: Алексей БУЛАТОВ
-Ему придали ретро-облик, чтобы вспомнить, какие трамваи были в России 100 лет назад, - рассказывают создатели. – Он должен украсить облик города и радовать своих пассажиров, приносить радость и счастье.
Здесь также есть места для инвалидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одном вагоне 30 сидячих мест, а общая вместимость — до 199 человек. Внешне трамвай сделан похожим на вагончики из прошлого века: дизайн корпуса, деревянные сиденья. А для удобства также есть usb-розетки.
- Такой трамвай может стать одной из визитных карточек города. Он понравится и горожанам, и туристам, которых мы с окончанием эпидемии очень ждем. Отличный вагон! – писал в своем блоге губернатор Евгений Куйвашев. Кстати, именно глава региона был в числе первых пассажиров.
Создатели трамвая надеются в скором времени запустить серийное производство таких ретро-вагонов. На данный момент уже известно, что 11 трамваев закупит Нижний Новгород. А вот мэрия самого Екатеринбурга пока не спешит тратиться на современный 71–415. Один трамвай стоит порядка 40 миллионов рублей.
Пандусы для маломобильных групп населения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В трамвае можно зарядить телефон через usb-розетку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полный фоторепортаж «Комсомолки» с экскурсии на новом трамвае можно посмотреть здесь.