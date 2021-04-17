С деревянной отделкой и usb-розеткой: в Екатеринбурге представили ретро-трамвай

Один трамвай стоит порядка 40 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге презентовали туристический ретро-трамвай. Он был сконструирован на «Уралтрансмаше» и выпущен в начале 2021 года. Вагон был сделан на основе модели 71–415.

На ретро-трамваи уже есть спрос в городах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главная особенность обновленного «старичка» в том, что он экологичный и низкопольный. Дизайн был создан менее, чем за полгода.

В трамвае 30 сидячих мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

-Ему придали ретро-облик, чтобы вспомнить, какие трамваи были в России 100 лет назад, - рассказывают создатели. – Он должен украсить облик города и радовать своих пассажиров, приносить радость и счастье.

Здесь также есть места для инвалидов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном вагоне 30 сидячих мест, а общая вместимость — до 199 человек. Внешне трамвай сделан похожим на вагончики из прошлого века: дизайн корпуса, деревянные сиденья. А для удобства также есть usb-розетки.

- Такой трамвай может стать одной из визитных карточек города. Он понравится и горожанам, и туристам, которых мы с окончанием эпидемии очень ждем. Отличный вагон! – писал в своем блоге губернатор Евгений Куйвашев. Кстати, именно глава региона был в числе первых пассажиров.

Создатели трамвая надеются в скором времени запустить серийное производство таких ретро-вагонов. На данный момент уже известно, что 11 трамваев закупит Нижний Новгород. А вот мэрия самого Екатеринбурга пока не спешит тратиться на современный 71–415. Один трамвай стоит порядка 40 миллионов рублей.

Пандусы для маломобильных групп населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трамвае можно зарядить телефон через usb-розетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полный фоторепортаж «Комсомолки» с экскурсии на новом трамвае можно посмотреть здесь.