Обматерил пассажиров: в Екатеринбурге сняли с рейса буйного мужчину

Мужчине грозит до 15 суток ареста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово задержали буйного мужчину, который оскорблял бортпроводников и других пассажиров. Утром 17 апреля пьяного свердловчанина сняли с рейса Екатеринбург – Москва.

- В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило телефонное сообщение от представителя одной из авиакомпаний о том, что требуется наряд полиции, так как один из пассажиров нарушает общественный порядок, - рассказали «КП» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО.

Дебоширом оказался 28-летний житель Лесного. В столицу он так и не улетел, а в отделении полиции на него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит до 15 суток ареста или штраф.