Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 628. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19, из них 42- в Екатеринбурге. Как рассказали в региональном оперштабе, общее количество зафиксированных случаев составляет 84 707. За минувшие сутки скончались 12 человек, с начала пандемии скончались 2 921 человек.

- Состояние 267 госпитализированных оценивается как тяжелое, 133 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Нижнисергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов, Красноуфимска, Кушвы, Пышминского городского округа, Артемовского, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Режа, Ревды, Североуральска, Богдановича, Верхней Пышмы, Волчанска, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Горноуральского городского округа, Среднеуральска, Сухого Лога.

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