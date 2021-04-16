Хотел пообщаться с коллегой: в Краснотурьинске инспекторы ДПС спасли рыбака, провалившегося под лед

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области двое инспекторов ДПС из Краснотурьинска спасли провалившегося под лед рыбака во время рабочей смены. Экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта Сергея Вощенкова и старшего сержанта полиции Кирилла Моисеенко патрулировал набережную реки Турьи. В какой-то момент полицейские заметили вдали от берега двух мужчин, один из которых был в воде, а второй держал его за руку, пытался вытянуть и громко звал на помощь.

Инспекторы не могли пройти мимо чужой беды и бросились на помощь утопающему. В это же время около места ЧП остановился УАЗ, пассажир которого поспешил на лед с буксировочным тросом.

Любителей порыбачить на тонком льду не останавливают даже профилактические рейды Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мужчина, державший утопающего, лежал на льду и уже не имел сил, чтобы вытащить его из воды. Его одежда намокла и тянула его ко дну. Совместными усилиями полицейских и неравнодушного очевидца удалось вытянуть рыбака из полыньи. Уже позже выяснилось, что в воде он находился больше 15 минут, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области.

Чтобы пострадавший не замерз, его отвели греться в патрульную машину. Помощь медиков ему не понадобилась. Спасенным оказался 58-летний местный житель. Он рыбачил на середине реки и решил подойти к своему коллеге, чтобы пообщаться, в этот момент лед под его ногами треснул, и он провалился под воду.

Мужчина поблагодарил полицейских за своевременную помощь, а они в свою очередь предостерегли его от подобных выходов на тонкий весенний лед.