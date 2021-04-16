На Урале в жутком ДТП с грузовиками погиб человек

В ДТП пострадали четыре человека. еще один погиб. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

16 апреля в 11:30 на 234 километре трассы Екатеринбург – Тюмень в Талицком районе Свердловской области произошла авария, в котором погиб человек, еще четыре участника получили травмы.

На ремонтируемом участке дороги, где организовано реверсивное движение, водитель большегруза не выдержал нужную дистанцию и скоростной режим, и в результате врезался во впереди едущие автомобили, которым горел красный сигнал светофора.

В результате из техники пострадали четыре грузовика, включая транспортное средство виновника аварии, а также один легковой автомобиль.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В ДТП пострадали четыре человека, а пассажир легкового автомобиля погиб на месте аварии.

- На место ДТП выезжал заместитель прокурора Талицкого района Дмитрий Лыжин. Прокуратуре поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.