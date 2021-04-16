Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 апреля 2021 года

В больницах остаются тысячи пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 124 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 36 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Каменске-Уральском, Новоуральске, Тавде, Кушве и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 84 588 человек, из которых 78 112 полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 135 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 16 апреля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По информации из больниц состояние 259 пациентов с COVID-19 остается тяжелым, 131 человек размещен в палатах интенсивной терапии, 83 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 15 новых случаев смерти. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 909 человек.

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