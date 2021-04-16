В течение недели вакцинация пройдет в 12 торговых центрах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки свердловчане могут сделать не только в местных поликлиниках, но и в торговых центрах, где в определенное время работают мобильные пункты.

Список торговых центров, где можно сделать прививку от коронавируса в ТЦ Свердловской области опубликовал региональный оперштаб. Рассказываем, где в Свердловской области будут открыты мобильные пункты вакцинации с 16 по 23 апреля 2021 года.

В Екатеринбурге мобильные пункты вакцинации откроются в семи торговых центрах:

- 17 апреля с 10.00 до 15.00, с 19 апреля по 22 апреля (ежедневно) с 16.00 до 19.00 в ТЦ «ОКЕЙ» (ул. Бабушкина, 2А)

- с 15 по 23 апреля (ежедневно) с 10.00 до 21.00 в ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50)

- 19 апреля с 10.00 до 16.00 в ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4)

- 19, 21, 23 апреля с 10.00 до 15.00 в ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46)

- 20 апреля с 10.00 до 15.00 в ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87)

- 20 и 22 апреля с 11.00 до 14.00 в ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17)

- 22 и 23 апреля с 16.00 до 20.00 в ТРК «КомсоМОЛЛ» (ул. Сибирский тракт (дублер), 2)

В Нижнем Тагиле прививки будут делать в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) всю следующую рабочую неделю. Принимать горожан медики будут с 19 по 23 апреля (ежедневно) с 16.00 до 20.00.

В Сысерти пройдет вакцинация в ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37). Мобильный пункт развернут 18 апреля с 10.00 до 14.00.

В Каменске-Уральском прививать горожан от коронавируса будут в ТЦ «Мегамарт» (ул. Суворова, 24) и в комплексе «Современник» (ул. Лермонтова, 133). В первом пункт вакцинации будет работать 17 апреля с 11.00 до 15.00, во втором - 18 апреля с 11.00 до 14.00.

В Верхней Пышме мобильный пункт установят возле магазина «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18). Он будет работать 17 апреля с 10.00 до 13.00.

Поставив первый компонент прививки в торговом центре, на ревакцинацию нужно будет прийти в него же. Дату и время получения второго компонента обозначает врач, который дежурит в мобильном пункте. Кроме того, поставившему первый компонент прививки человеку выдается памятка, где помимо рекомендаций, касающихся поствакционального периода, также указана время и дата ревакцинации.

- Как правило, это происходит через три недели. Но не надо забывать, что грядущие майские праздники могут внести в этот график некоторые коррективы, - сказал заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Записываться заранее в мобильный пункт, в отличие от прививочного кабинета в поликлинике, не нужно. А чтобы ускорить время пребывания на вакцинации в торговом центре можно заранее заполнить и распечатать анкету пациента и согласие на проведение профилактических прививок.