В ночь с 14 на 15 апреля при пожаре в частном доме погибли 5 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда в январе 2021 года произошел страшный пожар в многоэтажном доме на ЖБИ, где погибли 8 человек, сотрудники МЧС провели инструктаж для жильцов многоквартирников. В ночь с 14 на 15 апреля 2021 года еще один сильный пожар случился в частном доме в селе Бызово. Погибли пять детей.

В связи с этим публикуем памятку, кому и по каким телефонам звонить при пожаре.

В первую очередь, при пожаре спасатели советуют не поддаваться панике и вызвать помощь по телефону экстренных служб. Телефон пожарных в Екатеринбурге и Свердловской области 01 или 112.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

Сообщить о возгорании по телефону 01 или 112.

Сообщить спасателям о возможном очаге, назвать адрес и фамилию.

Если очаг небольшой – потушить самостоятельно при помощи подручных средств.

Если горит квартира – эвакуироваться по лестнице и оповестить соседей.

Если лестница задымлена и отрезаны пути эвакуации – спасаться в квартире.

– Если источник огня и задымления находится за входной дверью, важно принять меры по защите от дыма до приезда пожарных. Следует заткнуть щели в дверном проёме влажной ветошью или клейкой лентой и проследовать в помещение, дальнее от входной двери, а лучше всего – выйти на балкон и обозначить место своего расположения, привлекая внимание спасателей, – уточнили в МЧС по Свердловской области.

Первым делом при пожаре МЧС просит звонить по номеру 01 или 112 Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

Не стоит открывать окна, чтобы не затягивать дым в квартиру.

Нельзя пользоваться лифтом.

Не закрывать входную дверь на замок – это позволит пожарным быстрее попасть в квартиру и спасти вас.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

– Первое – позвонить в пожарную службу, – уточнил заместитель начальника пресс-службы свердловского МЧС Владимир Пургин. – Убедиться в том, что пути эвакуации свободны и покинуть горящее здание.

По данным ведомства, более 80% пожаров в Свердловской области происходят в частных домах из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации печей и электрооборудования.

В МЧС России рекомендуют как можно чаще объяснять детям правила пожарной безопасности.