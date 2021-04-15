«Мы все хотим, чтобы было идеально»: Тамара Благодаткова о грязи в Екатеринбурге, затопленных парках и ливневках

Тамара Благодаткова рассказала, как Екатеринбург переживает межсезонье Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРЕТЕНЗИИ ГОРОЖАН ПО УБОРКЕ ОПРАВДАНЫ

- Жители Екатеринбурга традиционно недовольны уборкой города от снега и грязи, и плохой работой ливневой канализации. Оправданы ли претензии горожан?

- Наверное, оправданы. Каждый житель хочет видеть определенные работы, которые выполнены. И они выполняются. Но бывают нарушения. Когда такие сигналы поступают, мы принимаем усиленные меры решения вопросов. Если говорить о прошедшей зиме, то в первом квартале 2021 года было очень много снега. Обычно он выпадает равномерно в течение всего сезона. А в этот раз было много снегопадов, в то время как количество техники рассчитано на средние зимние условия. Но за зиму у нас не было остановок в движении транспорта, поэтому сказать, что все было плохо нельзя. Кроме того, этой зимой было очень скользко на тротуарах. Дорожные предприятия, которые занимаются содержанием территорий, были наказаны за несвоевременность обработки противогололедными материалами.

Ливневки покрывают только 40% улично-дорожной сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Есть список дорог, которые будут ремонтировать, и сроки их ремонта?

- Этот список опубликован сайте администрации города. Это достаточно рассредоточенный по городу перечень. В списке – улицы Сакко и Ванцетти, Норильская, Фурманова. Под последней лежит теплотрасса, поэтому она практически вся в просадках. Будет ограничение движения на путепроводе по улице Блюхера. Движение планируем закрывать с 1 мая. Завершить работы надеемся до начала учебного года.

- Развязка у концерна «Калина» есть в этом списке?

- Развязка у «Калины» - это не ремонт, это полная реконструкция транспортного узла. Пока идут процедуры размещения доаукционной документации на торги. Как будет определен победитель, наши коллеги из комитета по строительству будут приступать к работам. На первом этапе движение закрывать не будем.

- Как формируется список дорог, которые планируют ремонтировать?

- На основании инструментальной диагностики состояния автомобильных дорог, которая проводится ежегодно. Второй момент – это предписания и постановления службы ГИБДД. Также есть Транснадзор. Ну и, конечно, предложения и обращения горожан. Зачастую все эти четыре позиции совпадают.

Дороги начали ремонтировать с конца марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему часто после ремонта дороги компании начинают сразу менять сети. И дорогу приходится ремонтировать снова?

- Каждый год у нас есть перечень дорог, подписанный представителями всех владельцев инженерных коммуникаций. Но порой вблизи ремонтируемого участка дороги появляются стройки. И это ремонт не существующей сети, а подключение дополнительных мощностей по воде, канализации. И вот тогда возникает вопрос раскопки. К сожалению, пока другого пути нет.

АСФАЛЬТ В ДОЖДЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НЕ УКЛАДЫВАЮТ

- В Екатеринбурге уже начался ямочный ремонт?

- Эта работа начата еще в конце марта. У дорожно-эксплуатационных учреждений есть холодный асфальт, заготовленный с осени, есть гранулят асфальтобетонный. Временно в период распутицы эти материалы используют для заделки ям. У ДЭУ уже есть горячий асфальт, поэтому сейчас будет вестись тот ямочный ремонт, когда вырезается карта, обрабатываются края и яма заделывается уплотненным асфальтом.

- В соцсетях появилась информация, которая разошлась по всей стране, как у нас дорожники в снег кидали асфальт. Прокомментируете?

- Мы тоже видели это видео. Это был не асфальт, а асфальтогранулят, который используется в основном, для профилирования грунтовых дорог, для того, чтобы они были ровнее. В данном случае заделывали яму, которая была в воде. Ямы в лужах засыпают, чтобы машины не повредили колеса. Это не самый лучший вариант, но вода никуда не уходила, потому что кругом еще лежал снег. Технологически это не нарушение.

- Вопрос от Владимира Злоказова: будут ли в городе делать приподнятые переходы через выезды из дворов во время ремонта? Хотя бы там, где не нужно решать вопрос по водоотведению. Например, в Екатеринбурге на улице Фурманова.

- Нет. На улице Фурманова не будут делать приподнятые пешеходные переходы. Их мы проектируем в составе разработки проектно-сметной документации на новые объекты или на реконструкции. Такие переходы проектируются в Академическом. В Солнечном уже строятся. На старых дорогах построить такой переход проблематично, потому что возникает вопрос с отводом воды. Переход перегородит проезжую часть возвышенностью минимум сантиметров в 15. Поэтому для начала нужно детально изучить, как вода попадает в дождеприемные колодцы или, как сделать так, чтобы она текла по уклону.

После сильных снегопадов парки Екатеринбурга оказались под водой Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДРЕНАЖ НУЖЕН, НО НЕ ВЕЗДЕ

- Таял снег, парки и скверы превратились в пруды, по которым дети катались на самодельных плотах. В прошлом году была открыта после реконструкции Зеленая роща, которая оказалась практически полностью затоплена... Почему компания-проектировщик «Артитэк» не предусмотрела систему дренажей?

- Делать систему дренажей во всех скверах и парках нет необходимости. Для этого нам бы пришлось копать весь парк. А у нас итак горожане были недовольны тем, что мы, приступив к работам по благоустройству в парке Зеленая роща, убрали часть деревьев. Хотя это были старые и больные деревья, мы их исследовали вместе с жителями. Да, этой весной у нас резко поднялась температура. Снег начинал активно таять, а земля оттаять не успела.

Что касается парка Энгельса, то уже разработан проект его благоустройства. Это самая низкая точка во всей застройке прилегающей территории, поэтому вся вода скапливается в одном месте. Там действительно дети катались на плотах, но эксплуатирующая организация сделала везде специально тротуары из досок. Для того чтобы выполнить работы по забору воды с этой территории нужны технические решения. Но не в этом году, потому что бюджет на этот год уже сформирован.

- Предлагает урбанист Владимир Злоказов сделать кульверты – трубы под дорогами, чтобы вода не стояла озерами. Как Вы к этой идее относитесь?

- Пока никак.

- Еще один вопрос от этого урбаниста по парку Зеленая роща: что за материалы используются для устройства дорожек с мягким покрытием вместо песка? На них образуется грязь. Не лучше было бы сделать обычный грунт?

- Это обычная щебеночно-песчаная дорожка для бега. Замечание это было в прошлом году от жителей. Объект находится на гарантии. Возможно, придется заменить верхний слой, если в нем нарушен состав по пылеватости и после осадков образуется грязь. Эта система должна пропускать воду, а не наоборот ее в себе задерживать.

ЛИВНЕВКА ЕСТЬ ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ

- Вода топила не только парки, но и дороги. К примеру, рядом с мостом поселке Рудный затопило дорогу. Что происходит с ливневой канализацией? Из бюджета на ее изучение потратили 6 миллионов рублей.

- Дождевой канализацией в Екатеринбурге оснащено только 40% улично-дорожной сети. Поэтому говорить о дороге в поселке Рудный, применяя термин «дождевая канализация» невозможно. Сама дождевая канализация в полном объеме, это 426 километров, передана в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению, которое в ежемесячном режиме без остановок поддерживает ее в надлежащем состоянии. Там, где она есть, дождеприемные колодцы справляются со своей задачей. Сейчас идет проектирование дополнительных узлов по примыканию к дождевой канализации по улице Ильича.

В части затопления, конечно, я понимаю народ. Кто-то засыпал водоотводную канаву, которая там была построена. Там движется не только легковой, но и грузовой транспорт в нарушение всех норм и правил, который углубил под железнодорожным мостом саму проезжую часть. Получилась просто яма. Поверхностный сток весь ушел туда. А что по поводу 6 миллионов?

- Это давняя история. В 2016 году администрация Екатеринбурга объявляла тендер на разработку системы водоотведения. Должны были провести полную инвентаризацию всей этой системы, потратили 6 миллионов рублей. Работы должны были завершиться весной 2017 года. Но информации о результатах этой работы нет.

- Это было не исследование, а инвентаризация. Работа эта в полном объеме завершена. Все сети инвентаризации поставлены на учет. Это не какой-то научный документ.

- Какие планы по ливневке? Депутат Гордумы Дмитрий Сергин говорит, что в 2019 году всего 58 метров дождевой канализации было отремонтировано. В городе летом бесконечные потопы.

- Были. Потому что был перебит скальным грунтом строителей колодец. Такие ситуации будут происходить до тех пор, пока мы настолько плохо будем относиться к имуществу, которое нас обеспечивает определенными комфортными условиями. Вообще работы по системной очистке дождевой канализации проводятся в постоянном режиме. Сейчас идет проектирование двух очистных сооружений на улице Ткачей и улице Добролюбова. Работы, связанные с ремонтом дождевой канализации, проводятся в условиях, когда проходят работы по реконструкции. Потому что ремонт ливневки – это всегда раскопки на глубину до четырех метров.

Грязи было много, но ее быстро убрали Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нашу знаменитую екатеринбургскую грязь вы изучали несколько раз. В студии радио «КП» вы говорили, что в появлении грязи на улицах Екатеринбурга виновата шипованая резина, которая портит дорогу…

- Это одна из причин образования пыли и грязи на проезжей части. Особенно в периоды, когда нет снега. Когда асфальто-бетон не замерз, а шипованная резина уже используется. Шип делается из сверхпрочного материала, и асфальто-бетон не может соревноваться по прочности с таким материалом.

- Общественник Алексей Беззуб считает, что грязь в городе оттого, что его просто не убирают.

- Не буду опровергать Алексея Юрьевича. Он может так считать. На самом деле, в городе ведется уборка. Если бы его никто не убирал, то те кучи снега высотой в 65 метров, которые в этом году сформировались на снежных полигонах, наверное, там не появились бы. В городе ведется уборка, просто мы все очень хотим, чтобы было идеально всегда.