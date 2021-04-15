Уральскому врачу, которого оштрафовали на полмиллиона за комментарий «Вконтакте», начали сбор денег

Сбор средств организовали в том же паблике, где медик оставил комментарии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Новоуральске, расположенном в Свердловской области, начали сбор средств для врача скорой, которого оштрафовали на полмиллиона за комментарии во «Вконтакте».

Сбор средств организован в паблике Шёпот улиц | Новоуральск. Именно в этой группе 53-летний врач скорой помощи написал три комментария, которые позже лингвистическая экспертиза признает оправданием терроризма. Редакции известен текст этих комментариев, но повторить их мы не можем в силу требований законодательства. Можем лишь уточнить, что врач поделился мнением по поводу несовершенства политической системы нашей страны.

- Йозеф (никнейм врача. – Прим. Ред.) поступил глупо, и мы это не отрицаем. Вину свою он признал и понес наказание. Но это не значит, что мы должны остаться в стороне. Йозеф врач, и он спасает жизни горожан каждый день. Пришло время для жителей города спасти Йозефа. Если он не выплатит штраф, то ему заменят наказание, и он отправится в тюрьму. 500 тысяч для врача – неподъемная сумма. В наших силах этого не допустить, - написал администратор паблика и местный общественник Максим Агапов.

Он рассказал «КП-Екатеринбург», что на данный момент удалось собрать уже около 30 тысяч рублей.

История с уголовным делом против врача начала развиваться в конце августа прошлого года. Как рассказывал «КП» источник в медицинских кругах Новоуральска, оперативным сопровождением этого дела занималась ФСБ. Когда 53-летний врач узнал, что на него завели уголовное дело, у него случился инфаркт. Медик даже провел несколько дней в реанимации. Тогда у него изъяли сотовый и ноутбук.

Расследованием уголовного дела об оправдании терроризма занимался Следственный комитет. В итоге военный суд признал врача виновным.