«Нанес 140 ударов топором»: раскрыты подробности жестокого убийства екатеринбургского адвоката

Константину Янышеву было 44 года, у него остался маленький сын. Фото: соцсети

Следователи закончили расследование уголовного дела гибели адвоката Константина Янышева. Жестокая расправа над ним произошла 6 мая 2020 года. Тогда мы подробно рассказывали о произошедшем.

Как мы писали ранее, предполагаемым убийцей юриста оказался 49-летний Павел Денисов. Неизвестно, что объединяло успешного адвоката и мужчину без официальной работы. Возможно, то, что они жили рядом.

В день убийства Константин Янышев оказался в квартире Денисова на улице Баумана. Мужчины выпивали.

- В ходе совместного распития спиртных напитков обвиняемый нанес своему знакомому один удар по голове стеклянной бутылкой из-под спиртных напитков, после чего не менее 20 ударов в области головы и предплечья потерпевшего, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Но на этом предполагаемый убийца не остановился. Он связал жертве руки, а сам взял топор.

- Проявляя особую жестокость, нанес им потерпевшему не менее 140 ударов различной интенсивности по голове, шее, груди и рукам потерпевшего, - рассказали в прокуратуре жуткие детали расправы.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемого на месте задержали полицейские. На месте изъяли и главный вещдок - топор со следами крови.

В пресс-службе СУ СКР рассказали, что в процессе расследования силовики допросили порядка 30 свидетелей, а также провели ряд сложных экспертиз.

Павел Денисов обвиняется по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

— Павел, так зовут нашего «героя», до совершения преступления и последующего задержания работал слесарем-сборщиком в коммерческом предприятии, не женат. Жертва преступления и ныне обвиняемый жили в соседних домах. Статья, по которой расследовалось уголовное дело. Предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, - уточнил полковник Горелых.

Сейчас расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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