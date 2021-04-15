В парк Маяковского из Италии везут карусель «Музыкальный экспресс»

«Колокольную дорогу» уже демонтировали Фото: пресс-служба парка Маяковского

В парке Маяковского в Екатеринбурге готовятся к летнему сезону - из Италии в ЦПКиО везут карусель «Музыкальный экспресс». Ее установят вместо старого аттракциона «Колокольная дорога», который демонтируют в ближайшее время. Также будет убран аттракцион «Карнавал». Он простоял в парке без малого тридцать лет. Несколько раз его ремонтировали, но сейчас он совсем износился и восстановлению не подлежит.

Аттракцион «Карнавал» работал в парке 30 лет Фото: пресс-служба парка Маяковского

Помимо «Музыкального экспресса» к летнему сезону в парке установят и батут «Бубука». Его сшили по особому эскизу специально для ЦПКиО.

- На батуте общей площадью 300 квадратных метров могут одновременно прыгать до 70 человек, для каждого возраста - своя зона, за безопасностью и правилами поведения на аттракционе будут следит сразу несколько операторов, - рассказали в пресс-службе парка Маяковского.

Также этим летом в парке установят новое 35-метровое колесо обозрение. Площадку для него уже готовят. Возле него, кстати, обновят территорию - оборудуют детские площадки и зоны отдыха.

Напомним, что кроме обновления аттракционов, в парке откроется Общественный огород - всесезонная теплица, где любой горожанин бесплатно сможет выращивать в теплице зелень, цветы, а также фрукты и овощи. Для этого нужно подать заявку на аренду грядки и заполнить анкету.