Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 апреля 2021 года

Несмотря на падение заболеваемости, масочный режим на Урале отменять пока не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 126 новых случаев заболевания коронавирусом, 42 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Нижней туры, Качканара, Асбеста, Режа, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирусом на Среднем Урале заболели 84 464 человека, из которых 77 977 полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 140 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 15 апреля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 266 человек медики оценивают как тяжелое, 131 из них размещен в палатах интенсивной терапии, 83 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 14 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 894 человека.

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