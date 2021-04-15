Чистые ботинки и волосы до плеч: мэр Серова ввел для подчиненных дресс-код и запретил его обсуждать

Теперь прическа как на фото среди муниципальных служащих под запретом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр города Серов, расположенного в Свердловской области, ввел для муниципальных служащих кодекс норм поведения и дресс-код.

Документ, утвержденный Василием Сизиковым, называется Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Серовского городского округа (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.). Кодекс в первую очередь рассказывает о нормах поведения для чиновников. В частности, подчиненные не должны публично обсуждать главу муниципального органа и использовать для продвижения по карьерной лестнице «только законные способы».

Также в кодексе немало места уделено и внешнему виду.

- Неприемлемы одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, в том числе джинсовая одежда, шорты, открытые сарафаны, футболки, тенниски, спортивные свитера. В зимний период необходимо пользоваться сменной обувью, - говорится в кодексе.

Мэр Серова Василий Сизиков запретил подчиненным его обсуждать. Фото: сайт администрации Серовского ГО

Одежда должна быть делового, предпочтительно классического стиля. Для мужчин обязательно ношение галстука.

Длина юбок у женщин должна быть до колена, правда, допускается погрешность в пять сантиметров выше или ниже колена. Длина разреза юбки сзади не должна превышать 10 см. Также прекрасной половине запрещено носить одновременно золотые и серебряные украшения. Серьги должны быть размером не больше 2,5 см.

- Волосы всегда должны быть чистыми и причесанными, длина прически с распущенными волосами может быть максимум до плеч, волосы длиннее убираются в прическу, - говорится в кодексе.

Для мужчин требований меньше. Они должны носить классический костюм (желательно темных тонов) плюс сорочку с длинным рукавом. Хотя летом допускается ношение рубашки с коротким рукавом, но они обязательно должны идти вместе с пиджаком и галстуком.

Также для чиновников-мужчин обязательны чистые ботинки, начищенные до блеска.

Связаться с Василием Сизиковым нам не удалось, а его пресс-секретарь объяснила, что этический кодекс существовал и раньше.

- Просто 13 апреля в него были внесены изменения - в связи с требованием федерального закона. Были внесены незначительные изменения, - объяснила пресс-секретарь.