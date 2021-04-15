Владимир Путин наградил орденом Мужества пожарного, погибшего в Асбесте

У спасателя осталась маленькая дочь и беременная жена. Фото: страница "Вконтакте"

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества 34-летнего спасателя, погибшего при тушении пожара в Асбесте. Приказ о награждении Константина Стерцева опубликован на официальном сайте Кремля.

Константин погиб при тушении пожара в строящемся частном жилом доме. Когда пожарный находился в помещении, рухнула несущая стена и на спасателя упала крыша.

- Во время тушения из-за обратной тяги рухнула бетонная стена частного жилого дома и придавила его. Константин был опытным пожарным. В части проработал много лет, и до выслуги ему оставалось совсем чуть-чуть. Он имел высшее профильное образование, - рассказали коллеги погибшего спасателя.

По факту гибели пожарного Следственный комитет начал проверку. У Константина Старцева осталась маленькая дочь, а его супруга сейчас ждет второго ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральский миллиардер погасил ипотеку и кредиты спасателя, который погиб во время тушения пожара. Во время тушения на Константина обрушилась стена, пожарный получил травмы не совместимые с жизнью (подробнее)