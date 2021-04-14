Принять участие можно как индивидуально, так и собрав команду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парках растаял снег и необходимо убирать последствия осени и зимы. 24 апреля в городах Свердловской области пройдет экоквест «Чистые игры» 2021.

В Екатеринбурге место действия – Шарташский лесопарк.

– Все добровольцы перед стартом получат комплекты цветных мешков для раздельного сбора мусора, перчатки, одноразовые маски и обработку одежды средством от клещей, – уточнила координатор свердловской акции Альбина Ганиева.

ПРОГРАММА

24 апреля в 11:30 участники «Чистых игр» 2021 Екатеринбурга соберутся на Каменных палатках возле Шарташа, зарегистрируются и получат стартовые комплекты. В 12:00 после инструктажа стартует мероприятие.

К 14:00 команды должны завершить уборку. После этого с 14:10 до 14:40 можно будет отдохнуть на пикнике, послушать музыку и дождаться результатов экоквеста.

В 14:45 организаторы наградят победителей. По условиям, команды должны собрать мусор, сортируя его по категориям: пластик, металл, стекло, смешанный мусор.

На уборку дается 2 часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

УЧАСТВОВАТЬ

Особых требований к участникам нет. Можно сформировать команду или прийти индивидуально. Детей до 14 лет должны сопровождать родители или дать им письменное разрешение. Участие бесплатное.

ИНТЕРЕСНО

«Чистые игры» в Свердловской области проводятся с 2018 года. Мероприятие поддерживает минприроды. Состоялось более 50 игр – участники на 22 территориях собрали 63 тонны мусора, одну половину переработали на предприятиях, другую – сдали на полигон.