Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сыщики уголовного розыска задержали обвиняемых в двойном убийстве в Белоярском. Речь идет о 27-летнем Павле Деревянко и 34-летнем Михаиле Бухарове. Как рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете, они являются фигурантами уголовного дела о расправе над двумя мужчинами.

Все произошло в ночь на 3 апреля. Выпившие Бухаров и Деревянко решили отомстить соседу по фамилии Жестовский, который несколько лет назад до смерти забил их знакомого. Собутыльники отправились к дому парня, чтобы убить, но застали лишь отца Жестовского и его друга.

- Не найдя в жилом помещении разыскиваемого, обвиняемые направили свою агрессию на находившихся в жилище мужчин. Они расправились с ними с помощью хозяйственно-бытовых ножей. От полученных повреждений оба потерпевших скончались, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

На следующий день труп отца нашел сын. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Теперь Деревянко и Бухарову грозит пожизненный срок. В свердловском главке полиции отметили, что одним из убитых оказался ветеран Афганской войны.

- Оперуполномоченные уголовного розыска ОВД Заречного сработали оперативно и «по горячим следам» смогли вычислить и задержать подозреваемых. Одного из них задержали в Екатеринбурге, в здании шиномонтажки, куда он пришел, чтобы переночевать, а второго — в коллективных садах под Асбестом, где он после совершенного преступления промышлял мелкими кражами у дачников в надежде «отлежаться» и избежать ответственности, - сообщил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.