Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 апреля 2021 года

На Среднем Урале уже год действует масочный режим Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 125 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 41 приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 официально подтверждены в Артемовском, Ревде, Каменске-Уральском, Реже, Первоуральске, Реже, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших в период пандемии на Среднем Урале составляет 84 338 человек, из которых 77 837 полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки медики сняли диагноз у 136 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 14 апреля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По последним данным состояние 264 пациентов оценивается как тяжелое, 134 из их числа размещены в палатах реанимации, 84 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 17 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 880 человек.

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