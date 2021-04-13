ГИБДД опубликовала видео аварии в Каменске-Уральском, в которой погиб двухлетний малыш

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Областная ГИБДД опубликовала момент столкновения двух автомобилей в Каменске-Уральском на улице Алюминиевой. Авария произошла 11 апреля около 22:00 по местному времени.

По предварительной версии, 32-летний водитель Ford Mondeo не выдержал безопасной дистанции и въехал с Ford Orion под управлением 26-летней девушки, ехавшей впереди. После этого Orion отбросило в дерево. В результате двухлетний пассажир иномарки вылетел через заднее стекло автомобиля, получил тяжелые травмы и скончался через шесть часов в реанимации. Также травмы получили девушка-водитель и 23-летняя пассажирка Ford.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

- Дети располагались на заднем пассажирском сидении, в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу детей, мама мальчиков утверждает, что все были пристегнуты ремнями безопасности, - отмечают в Госавтоинспекции.

Мама погибшего ребенка утверждает, что экстренного торможения в этой ситуации не было. По ее словам, она перестраивалась в правый ряд, чтобы повернуть во двор, и показала поворотник. В этот момент в машину резко въехал другой автомобиль.

-Для выяснения обстоятельств ДТП необходима помощь очевидцев происшествия. Сотрудники ГИБДД просят их обратиться в отдел ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: ул. Рябова, 4а, кабинет № 4, либо позвонить по телефонам: (3439) 32-33-45; 8-999-368-04.