«Подошел к реке, чтобы помыть руки»: подробности гибели 7-летнего мальчика в дренажной трубе

Даниила снесло быстрым течением. Фото: СУ СКР

Следователи рассказали подробности гибели 7-летнего школьника в поселке Красноармейский под Алапаевском.

По уточненным данным, ЧП произошло в пятницу, 9 апреля. Мальчик вместе с двумя товарищами после школы катался на велосипеде. Затем ребята решили поехать на окраину поселка, в район моста через реку Островную, где под дорогой находится труба-протока.

- 7-летний мальчик подошел к реке, чтобы помыть руки, и в этот момент он, по имеющимся данным, поскользнулся и упал в воду. Течением его затянуло под лед. Находившиеся рядом двое его товарищей попытались самостоятельно помочь пострадавшему, однако им не удалось этого сделать, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

После этого один из ребят побежал домой и рассказал маме о случившемся. Женщина прибежала на место и остановила проезжавшую мимо машину. Водитель бросился на помощь ребенку.

- Мужчина нырнул в реку и извлек попавшего в беду мальчика. Вскоре к месту происшествия прибыл отец пострадавшего ребенка, на своей машине он повез сына в больницу, - уточнили в Следственном комитете.

По дороге отец мальчика встретил скорую. Медики попытались реанимировать мальчика. Но, к сожалению, спасти его им не удалось.

- Семья, в которой проживал погибший мальчик, на учете в полиции не состоит. Даниил - так зовут ребенка – воспитывался отцом, дедушкой и бабушкой. Его мать проживает отдельно от семьи, но родительских прав не лишена, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Водоотводная дренажная труба установлена под дорогой, чтобы с полей уходили весенние талые воды. В трубе часть льда уже растаяла, а часть – нет. Если бы на обратной стороне трубы лед растаял, Даниила снесло бы быстрым течением, и он остался бы жив, но в конце трубы лед был еще крепкий, и под него мальчик ушел, захлебнувшись.

Мальчик выплыл с этой стороны трубы и ушел под лед. Фото: Наталья Крылова

Полковник Горелых уточнил, что после случившегося руководством ОВД Асбеста в адрес собственника дороги направлено официальное письмо с требованием установить на этом участке ограждения – чтобы ни у кого не было доступа к опасной трубе.

- Но чиновники пока не спешат выполнить предписание сотрудников МВД. Вероятно, если бы такая беда пришла к ним в семью, не дай Бог, конечно, уже бы давно обезопасили этот участок, - прокомментировал Валерий Горелых.