«Российский юг не выдержит такой нагрузки»: что делать туристам, которые купили путевки в закрытую Турцию

Турцию закрывают для россиян на полтора месяца Фото: Сергей ЕФИМОВ

Улететь на отдых в Турцию, которую так любят россияне, теперь нельзя. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о приостановке полётов российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции на полтора месяца — с 15 апреля до 1 июня. Причиной стал все тот же коронавирус, только его новые штаммы.

Это новость стала ударом для туристов, туроператоров, да и самих турков – ведь впереди самый разгар сезона. Что делать людям: возвращать деньги или менять путевки на альтернативные направления.

КУДА БЕЖАТЬ, КОМУ СДАВАТЬСЯ?

О запрете уже объявили, но как будет работать этот механизм, еще до конца неизвестно. Много вопросов, как со стороны людей, которые купили путевки и вот-вот должны были вылетать, так и у самих туроператоров. В первый локдаун многие фирмы по продаже туров разорились, кто-то до сих пор возвращает деньги за несостоявшийся отдых. Кто в этот раз платит за «банкет»?

- Не понятно, кем будут финансироваться возвраты: будут ли они оплачиваться туроператорами или авиакомпаниями. Какая будет система погашения, в какие сроки. Ведь от этого зависит устойчивость многих туроператоров. Те, чьи туры перенесут на лето, там тоже есть много вопросов: удастся ли сохранить стоимость, потому что цена проживания летом на порядок выше, получится ли туристам сохранить отель, количество дней проживания. И будет ли возврат денежных средств этой разницы, - задается вопросами Михаил Мальцев, директор Уральской Ассоциации туризма.

Российские курорты не готовы к такой нагрузке Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Ясно одно, туристам предложили несколько вариантов: замена тура на более поздний срок после 1 июня, либо замена на аналогичные направления.

- Для желающих отдохнуть в Турции возможен перенос туров с сохранением стоимости и параметров отдыха на осень либо на аналогичные даты вылетов 2022 года. Также возможен перенос на любые даты заездов с 01.06.2021 по текущим ценам в подборе тура. Тем, кто готов поменять направление, туроператор рассматривает возможность предложить перебронирование туров на Грецию с заездом в любые даты и проживанием в отелях, участвующих в акции компании, - уточнили в пресс-службе TEZ TOUR.

Авиакомпании уже рассказывают порядок действий для тех, кто купил билеты в города Средиземноморья. Например, «Уральские авиалинии» делают возврат денег без всяких штрафов на регулярные или чартерные рейсы на период вылетов с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

Для этого нужно обратиться по месту приобретения:

При покупке билетов на сайте, в мобильном приложении, call-центре заполните заявку на возврат в разделе обратная связь на сайте авиакомпании https://www.uralairlines.ru/feedback/;

При покупке билетов в кассе или агентстве обратитесь непосредственно в данное агентство или кассу;

При покупке билетов на чартерные рейсы – к туроператору.

Кстати, а вот тем, кто уже улетел по путевке на отдых в Турцию, можно не беспокоиться. Им разрешили догулять свой оплаченный отпуск и прилететь домой назначенным рейсом. Но тем, кто путешествует дикарем, придется мониторить информацию о вывозных рейсах.

КАКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

А их и нет, как говорят сами представители туристического бизнеса. Вернее они подойдут не всем. Сейчас россиянам доступны Объединенные Арабские Эмираты, Греция, Куба, Сейшельские и Мальдивские острова и Шри-Ланка. Главный их минус это дороговизна. Правда туроператоры отмечают, если вы перенесете отпуск на середину лета или на осень, например, то цена вашей путевки может лишь незначительно поменяться.

ОАЭ открыты для россиян, но отдыхать там очень дорого Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- На текущий момент Турция является единственным массовым чартерным направлением, которое доступно большинству россиян благодаря демократичной стоимости отдыха в отелях страны и большим объемам авиаперевозки из ряда городов РФ. Туры в другие открытые для наших соотечественников страны представлены исключительно на базе регулярных рейсов, спрос на которые в разы превышает предложение, что стимулирует рост цен на авиаперелеты. При этом изменений по стоимости проживания в открытых странах ввиду приостановки авиасообщения с турецкими курортами на данный момент не произошло. Бронирования по ним продолжают поступать в штатном режиме, - добавили в компании туроператора TEZ TOUR.

А как же российский Юг, спросите вы. Да, он доступен, но сезон там открывается гораздо позже, чем на том же Средиземноморье. Черное море нагревается медленнее. Но проблема не только в климате, по мнению, Михаила Мальцева, черноморские курорты не готовы к такому наплыву туристов.

- Если мы говорим о российском Юге, то сейчас он недостаточно продаваемый в силу климатической разницы – Средиземноморье раньше прогревается. Если говорить о более поздних датах, у нас нет уверенности, что хватит номерного фонда всем желающим в качестве альтернативных условий, утверждает он. - Если мы говорим о зарубежных предложениях, то ОАЭ ощутимо дороже Турции и чем дальше к лету, то там и климат будет не подходящий всем – очень жарко. Ну а если брать Мальдивские острова, путевки туда в разы дороже. Поэтому такие варианты как серьезную альтернативу рассматривать мы не можем.