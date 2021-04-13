Ремонт дорог в Екатеринбурге 2021: график и список мест

Шесть улиц закроют для автомобилистов в апреле и мае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апрель и май в Екатеринбурге – время, когда коммунальщики начинают ремонтировать дороги. Из-за этого проезжие части дорог частенько перекрывают. А значит, автомобилистам нужно искать пути объезда. Рассказываем где в Екатеринбурге будет идти ремонт дорог весной 2021.

УЛИЦА АВИАЦИОННАЯ

Здесь с 27 апреля по 27 мая 2021 года будут строить сети ливневой и бытовой канализации. В течение месяца транспорт не сможет проехать по улице Авиационной на участке от Айвазовского до Московской.

Пути объезда – Московская, Циолковского, Айвазовского, Николая Островского.

ПЕРЕУЛОК ВСТРЕЧНЫЙ

Движение транспорта по дороге на переулке Встречном в районе здания №8 в Екатеринбурге будет закрыто с 10 апреля по 10 мая 2021 года. ЕМУП «Водоканал» строит сети холодного водоснабжения для сельскохозяйственного рынка с офисными помещениями.

УЛИЦА НАЧДИВА ВАСИЛЬЕВА

С 15 по 22 апреля 2021 года на участке улицы Начдива Васильева от Викулова до Репина будут подключать ливневку.

УЛИЦА ГОРЬКОГО

До 7 мая 2021 года на улице Горького в районе дома № 4 закрыто движение из-за строительства канализации.

УЛИЦА ЧКАЛОВА

19 апреля 2021 года ООО «Брусника» планирует закончить строительство инженерных сетей на улице Чкалова от Шаумяна до Депутатской. Машины здесь не могут проехать с 19 марта.

УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ

29 апреля на улице Солнечной от дома №33 до дома №66 закончатся работы по строительству бытовой и дождевой канализации, которые ведутся здесь с 16 марта. В связи с этим участок дороги перекрыт для всех видов транспорта.

С 1 мая по 31 августа 2021 года нельзя будет проехать по мосту на улице Блюхера Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОСТ НА БЛЮХЕРА

Здесь не будут строить или ремонтировать канализацию, но это масштабное дорожное событие 2021 года. Из-за ремонта этой дороги в Екатеринбурге автомобилисты уже предвкушают пробки и думают, как планировать объезд, чтобы не потерять время.

Мост будет закрыт с 1 мая по 31 августа 2021 года.

Автомобилистам придется объезжать участок через дублер Сибирского тракта, либо по Кольцовскому тракту, либо через улицу Высоцкого на ЖБИ и Малышевский мост, либо через Норильскую и Фронтовых Бригад, либо по Серовскому тракту. Есть маршрут и по проспекту Космонавтов.