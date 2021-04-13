Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 апреля 2021 года

Масочный режим в Свердловской области пока сохраняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 130 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 56 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 официально подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Камышлова. Полевского, Каменска-Уральского, Новой Ляли, Ревды, Первоуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 13 апреля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 84 213 человек, из которых 77 701 – полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 142 человек.

Медики сообщают, что состояние 282 пациентов на данный момент оценивается как тяжелое, 130 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 79 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждены еще 16 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 863 человека.