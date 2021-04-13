Бронеавтомобили времен Второй мировой войны займут позиции в центре Екатеринбурга в День Победы

Фото: пресс-служба УГМК

В День Победы 9 мая 2021 года бронеавтомобили времен Второй мировой войны займут позиции в центре Екатеринбурга недалеко от площади 1905 года.

Как ожидается, образцы современного вооружения и военной техники покажет Центральный военный округ. Раритетные же машины предоставит для демонстрации Музейный комплекс УГМК.

Фото: пресс-служба УГМК

Жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть бронированный автомобиль ЗиС-5 с 45-мм противотанковой пушкой, бронеавтомобиль БА-6, автомобиль ГАЗ-АА с зенитной установкой М4 и еще пять экспонатов из экспозиции выставочного центра «Парадный расчет».

Фото: пресс-служба УГМК

- В «Парадном расчете» собраны все ходовые образцы военной техники периода 1930-40-х годов ХХ века. Это почти 60 экспонатов: различные типы танков, самоходок, мотоциклов и бронеавтомобилей, которые принимали участие в довоенных парадах, парадах 41-го и 45-го годов. Большую часть этой техники жители и гости Верхней Пышмы смогут увидеть в праздничном строю 9 Мая, - говорит директор музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов.

Фото: пресс-служба УГМК

В торжественном шествии, посвященном Дню Победы, в этом году планируют задействовать 39 исторических боевых машин. В их числе пятибашенный танк Т-35, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 Н «Катюша», тяжелые танки ИС-3 и КВ-1. Это самая большая механизированная колонна за всю 10-летнюю историю шествий в Верхней Пышме.