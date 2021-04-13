Тело ребенка вынесло с этой стороны трубы. Фото: предоставлено Натальей Крыловой

В поселке Красноармейском, расположенном рядом с Асбестом, произошла трагедия. 7-летний мальчик погиб, упав в реку. Об этом «КП» рассказала депутат местной думы Наталья Крылова.

- Это произошло в субботу. Сначала жители мне писали, что мальчик ехал на велосипеде по какому-то мостику и упал. Но позже появилась информация, что его он погиб, упав в коллектор, - рассказала Наталья Крылова.

ЧП произошло в субботу. Фото: предоставлено Натальей Крыловой

Депутат съездила на место трагедии.

- Был сильный напор. С одной стороны моста сходятся две реки. Ребенок поскользнулся, и его унесло потоком в трубу с одной стороны, а тело нашли уже с другой. Очевидец увидел подо льдом детскую руку, - рассказала депутат о том, как нашли ребенка.

Наталья Крылова уверена, что трагедии можно бы было избежать, если бы вдоль берега были установлены ограждения.

- Как я поняла, ребенка затянуло под лед. Если бы его не было, то он бы мог дышать. Ледоколом в поселке никто не занимается. Ограждений никаких нет, только отбойники на дороге. У трубы поставили ступени, конечно, они привлекают внимание детей, которым в поселке негде играть.

В СК гибель ребенка пока не комментируют. Фото: предоставлено Натальей Крыловой

В пресс-службе регионального СК от комментариев по данной теме пока воздерживаются.