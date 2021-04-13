Небо уральской столицы украсит фейерверк из сотен салютов с названием: «Фиалка», «Вега» и «Асоль» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем ближе праздник День победы, тем серьезнее и активнее идет к нему подготовка. В пресс-службе ЦВО объявили, что в этом году жители Екатеринбурга увидят, аж, три салюта. Как рассказали военные, праздничный фейерверк 9 мая 2021 года в Екатеринбурге запустят с трех площадок, которые расположены в разных частях города.

- Для праздничной иллюминации задействуют Преображенский парк в Академическом районе, Летний парк «Уралмаш» и набережную Динамо, - уточнили в ведомстве.

Чтобы все прошло гладко, военные артиллеристы начинают репетиции салюта с 16 апреля. Первая тренировка пройдет на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом.

Расчеты 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года выполнят несколько залпов с интервалом в 30 секунд для отработки слаженности и синхронности выстрела. Всего 9 мая будет произведено 30 залпов.

По данным военных, небо уральской столицы украсит фейерверк из сотен салютов с названием: «Фиалка», «Вега» и «Асоль».

Напомним, военные также начали репетировать Парад Победы к 9 мая. Первые тренировки состоялись 6, 8 и 13 апреля. Следующие пройдут 20 и 22 апреля. Перекрываются дороги с 7:00 до 9:30 по улице Дорожной на участке от Окраинной до Городской. В эти же дни с 9 до 13 часов для транспорта закроют улицы 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная, Эскадронная, Новосибирская и Окружная.

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