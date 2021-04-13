В Екатеринбурге врачи борются за жизнь пятилетнего мальчика, который упал с шестого этажа

Ребенок облокотился на москитную сетку. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге пятилетний мальчик выжил после падения с шестого этажа 12 апреля. Сейчас за жизнь ребенка сражаются врачи. ЧП произошло в Кировском районе вечером.

В Следственном комитете по Свердловской области проводят проверку по факту инцидента. Также рассказали подробности, как все произошло. По данным ведомства, 12 апреля пятилетний мальчик находился у себя дома вместе с родителями. Пока взрослые были на кухне, ребенок выбежал на балкон.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Мальчик зашёл на балкон и, подойдя к открытому окну, опёрся на москитную сетку, в результате чего выпал с одного из верхних этажей. Очевидцами произошедшего стали несколько местных жителей, которые вызвали скорую, - рассказали в СУ СКР.

Медики приехали быстро, ребенка тут же госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

- Он из благополучной семьи, которая не состоит на учёте в органах внутренних дел. В результате падения ребёнок получил травмы различной степени тяжести, после чего его госпитализировали в ДГКБ № 9 в тяжёлом состоянии. Врачи предпринимают все необходимые меры, чтобы спасти его жизнь, - добавил полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы МВД Свердловской области.

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах ЧП, опрашивая родителей и свидетелей.