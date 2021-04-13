Автомобиль полностью сгорел Фото: читатель КП

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев рано утром, 13 апреля, произошло серьезное массовое ДТП. В районе железнодорожного вокзала столкнулись четыре автомобиля: KIA Rio, Hyundai Solaris и два Chevrolet Cruze. Один из них загорелся.

- В 06:48 поступило сообщение о ДТП с участием четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно справились с огнем. В ликвидации последствий происшествия участвовали 8 человек, 2 единицы спецтехники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, водитель и пассажир смогли вовремя покинуть охвативший огнем автомобиль. Но без пострадавших в аварии не обошлось - двух человек госпитализировали в больницу.

Фото: читатель КП

- ДТП произошло на перекрестке Челюскинцев - Восточной. Водитель KIA Rio двигался от Космонавтов в сторону Восточной допустил столкновение с Hyundai Solaris и двумя автомобилями Chevrolet Cruze. Два человека пострадали: пассажир Hyundai Solaris и водитель KIA Rio. Загорелся автомобиль Hyundai, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Также госавтоинпекторы выяснили, что виновник аварии - водитель KIA Rio проехал на красный. Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Фото: читатель КП

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