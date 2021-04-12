Тест от «КП» и компании «Стиль-Мебель»: как кухня вам подойдет

Выбрать нужный вариант помогут специалисты компании. Фото: предоставлено компанией "СТИЛЬ-мебель"

Современная кухня - это не просто место для приема пищи. Это многофункциональное пространство, где можно экспериментировать и готовить новые блюда, общаться с семьей и друзьями.

Стиль кухни зависит от расположения кухни, ее площади и ваших предпочтений. Наиболее подходящий вариант при помощи теста помогут выбрать специалисты компании «СТИЛЬ-Мебель».

После прохождения теста оставить заявку можно на официальном сайте компании «СТИЛЬ-Мебель» по ссылке.