33-летнему уральцу, упавшему с балкона на шестом этаже в китайском Гунчжоу, снизят стоимость лечения

Фото: предоставлено женой

33-летнему екатеринбуржцу Петру, который упал с балкона на шестом этаже в китайском Гунчжоу, снизят стоимость лечения. Несчастный случай произошел еще 8 апреля, тогда мужчина вышел покурить, поскользнулся и сорвался с высоты. Медики увезли его в больницу и провели сложную многочасовую операцию.

- Первый день интенсивной терапии стоил очень дорого, порядка 20 тысяч юаней, в российский рублях это около 200 тысяч рублей, - рассказывает его жена Татьяна, - на второй день стоимость услуг снизилась в два раза. Это зависит от состояния организма. Очевидно, что китайские медики не ожидали, что Петя будет поправлять так быстро.

Фото: предоставлено женой

Сейчас уральца перевели в обычную палату, огромного количества лекарств, как в первый-второй день, уже не требуется. Один день в палате обходится семье Петра примерно в пять тысяч юаней (если считать в рублях, то это примерно 55 тысяч – Прим. Ред.). Екатеринбуржец может нормально говорить, понимает, что ему говорят, почти самостоятельно ест, но шевелиться старается как можно меньше. Процесс заживления переломов идет без осложнений. Опасения врачей вызывает только состояние поврежденных тканей. Сделать точные выводы о выздоровлении уральца врачи смогут только к концу недели.

Супруга Петра обратилась в консульство, чтобы его представители помогли снизить стоимость медицинских услуг. Никаких гарантий они не дают, но просят китайскую сторону о содействии. В Китае мужчина работал и жил два с половиной года, занимался экспортом товаров. Во время падения он получил открытые переломы черепа и крестцового отдела копчикового позвонка. Также у него оторваны большие участки кожи на правой голени, бедре и пояснице, порезы по всему телу, открытая травма пятки, геморрагический шок.