Фигуранту дела о мошенничестве в Кировском ДЭУ смягчили меру пресечения

В Екатеринбурге одному из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в ДЭУ Кировского района Екатеринбурга изменили меру пресечения. Речь идет о начальнике отдела по благоустройству Кировского района Илье Лободе.

- Следователь поменял ему меру пресечения на подписку о невыезде, - уточнил источник в окружении чиновника.

Напомним, 10 февраля ФСБ вместе нагрянула с обысками в здание Кировского ДЭУ на улице Вишневой. Тогда были задержаны Сергей Худяков (директора МУПа «Кировского дорожно-эксплуатационного участка»), Александра Юхно (главный инженер), а также Илья Лобода (начальника отдела благоустройства администрации Кировского района).

Трое «дорожников» стали фигурантами о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие добивалось их ареста. Но Верх-Исетский районный суд выбрал для Сергея Худякова Александра Юхно меру пресечения в виде запрета определенных действий, а Илья Лобода отправился под домашний арест. Недавно следователь смягчил ему меру пресечения.

Теперь начальник отдела благоустройства Кировского района может свободно перемещаться по городу, не выезжая за его пределы.