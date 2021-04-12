«Когда море по колено»: как российские дети катаются в дворовых лужах на байдарках и плотах

Фото: скриншот с видео

Помните, в детстве, как только наступала весна и появлялись первые лужи, мы спешили пробежаться по самой большой - в резиновых сапожках, в новой чистой курточке, а мама кричала вслед «ну куда ты?». Зато было весело, пусть и все в грязи.

Вот и нынешние дети тоже не упускают возможности, чтобы как следует повеселиться – видимо это у нас в крови. Сразу в нескольких городах с наступлением теплой погоды поплыли улицы, паводок затопил парки, дворы и дороги. Взрослым, конечно, одной проблемой больше, особенно коммунальщикам, а малышне новое приключение.

ЗАБОР ЧЕМ НЕ ЛОДКА

Забавный случай был в Южно-Сахалинске. Один из дворов ушел под воду, поток талой воды захлестнул пешеходные дорожки и детскую площадку. Но из-за этого игровая зона не стала пустовать, наоборот – превратилась в место притяжения местной детворы.

Накануне местные жители заметили посреди огромной лужи маленькую девочку, стоящую на обломке забора. Она пыталась доплыть на нем до подруги на другом берегу образовавшегося озера.

Об инциденте сообщила в своем блоге самая знаменитая сахалинская лужа. Фото: Instagram-аккаунт @ya_luzha_u_doma

Видео с места происшествия опубликовала Instagram-аккаунте знаменитая сахалинская лужа-блогер.

- Это очень удобно для самых маленьких жителей нашего прекрасного города. Они с детства растут, чувствуя неустанную заботу со стороны. Странно, что городские власти не стали делать это значимым событием.

В ДОГОНЯЛКИ С ВЕСЛАМИ

У детей из Северодвинска в Архангельской области подход спортивный. Те устроили заплыв по лужам на байдарках: если в догонялки, то только с веслами. Такая забавная идея пришла в голову педагогу ДЮЦ Северодвинска Олегу Давыденко, который посадил своих воспитанников в лодки и отправил бороздить водоемы дворов.

- Мы не соревновались, просто катались. Получали удовольствие. Не на скорость. Главное — это радость ребят. Больше 30 лет работаю с детьми, точно знаю, что лет через 20 они будут вспоминать это веселое приключение, - сказал Олег Давыденко.

Фото: Олег Давыденко

ЕКАТЕРИНБУРГ- МАЛЕНЬКАЯ ВЕНЕЦИЯ

В уральской столице настоящая весна, расплываются в улыбке не только горожане, но и дворы, а также парки. Лужи такие, что без вспомогательных средств их не преодолеешь. Малышня то уж точно не унывает и веселится от души.

В парке Энгельса дети соорудили плод из деревянной доски и поплыли по водной глади, как настоящие гондольеры из Венеции. Возможно, здесь недавно пробился Малаховский ключ (был главным источником чистой питьевой воды в Екатеринбурге в 1873 годы – прим.ред.). Забавное видео, как малыши катаются на плоту появилось в телеграм-канале «Квартал миллионеров». Там видно, как одна из девочек причаливает к деревянной дорожке, в это время к ней подсаживается еще один пассажир, и ребята «отходят от берега».