До приговора дожили не все: на Урале осудили банду, убившую 16-летнего сына бизнесмена

Один из мужчин во время следственного эксперимента. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде, которая похитила и убила 16-летнего подростка.

Жестокое убийство сына бизнесмена произошло 18 лет назад. Бандиты требовали с коммерсанта миллион рублей, иначе ребенка обещали убить.

Подросток пропал в январе 2003 года. Тогда же предпринимателю стали поступать угрозы и требования о выкупе. С бизнесмена требовали миллион рублей.

Правда, вскоре бандиты испугались, что подросток их опознает, поэтому его решили убить. Парня задушили, а потом вывезли его тело на окраину города. Взять банду по горячим следам не удалось, но силовики не оставляли надежд найти преступников. Их удалось задержать лишь в декабре 2019 года.

- Подросток добровольно сел в машину к своим приятелям. Доставив его в один из домов, сообщники связали его «ласточкой», соединив веревкой запястья рук за спиной, шею и ноги потерпевшего, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры о деталях похищения.

Участие в нем принимали пятеро. Но в связи со сроком давности, уголовное дело о похищении прекратили. Поэтому перед судом отвечали только душегубы, лишившие парня жизни. Их было трое. В прошлом все уже были судимы. Но до момента приговора по убийству дожили лишь двое членов банды – Евгений Дудров и Антон Харламов. Третий участник расправы над подростком умер во время процесса от тяжелого заболевания.

В ходе предварительного следствия следователи допросили порядка 80 свидетелей, а также провели около 20 экспертиз, общий объем материалов уголовного дела составил 12 томов, рассказали в региональном СК.

- Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил Евгению Дудрову и Антону Харламову наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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