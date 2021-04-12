Уральский миллиардер погасил ипотеку и кредиты спасателя, который погиб во время тушения пожара

Константину было 34 года. Фото: личная страница "Вконтакте"

Семье уральского спасателя, который погиб во время пожара в Асбесте, помогли закрыть ипотеку и кредиты. Несколько дней назад 34-летний Константин Старцев скончался от полученных травм, на огнеборца упала стена дома. У мужчины осталась дочь и беременная жена.

Мимо трагедии не смог пройти уральский бизнесмен Игорь Алтушкин.

- Глава Русской медной компании принял решение оказать материальную помощь семье пожарного и полностью закрыть остаток по ипотеке и досрочно оплатить несколько кредитов семьи погибшего. Таким образом, бизнесмен покроет все финансовые обязательства семьи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Константин погиб при исполнении. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Кроме этого, с родными погибшего начальника караула 61-й пожарно-спасательной части города Асбеста Константина Старцева работают психологи.

- Всю необходимую поддержку родным и близким погибшего огнеборца оказывает руководство Главного управления МЧС России по Свердловской области, - добавили в ведомстве.

Фото: личная страница "Вконтакте"

Напомним, трагедия случилась утром 10 апреля. Спасатели приехали на вызов в городе Асбесте, где горел частный дом по улице Лесной. Во время тушения на Константина обрушилась стена, пожарный получил травмы не совместимые с жизнью.

Коллеги отзываются о Константине, как о настоящем профессионале. Он первым бросился тушить пожар и принял весь удар на себя.