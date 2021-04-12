В программу включены 94 мероприятия на 18 площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 по 17 апреля в Екатеринбурге проходит фестиваль науки «Дни Космоса» 2021. В программе 94 мероприятия на 18 площадках. Это лекции, мастер-классы и практические занятия, посвященные астрономии.

За восемь дней участники запрограммируют марсобота для полета на Марс, создадут сайт-визитку о любимой планете и дизайнерские изделия из космического мусора, визуализируют Луну при помощи 3D-моделирования, а также будут наблюдать за планетами в телескопы с метеогорки.

– В этом году открытие 10 апреля в Уральском центре народного искусства посетили 1500 человек. На остальных площадках мы ждем примерно по 5000, – говорит директор школы астрономии kantrSkirp, организатор фестиваля «Дни Космоса 2021» Ксения Кантор. – В ЦПКиО сообщили, что их вчера посетили около 20000 тыс. человек.

Организатором Дней Космоса 2021 в Екатеринбурге выступает школа астрономии kantrSkrip, администрация Екатеринбурга и департамент молодёжной политики Свердловской области.

Все мероприятия бесплатные, но них нужна регистрация. Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте www.kantrskrip.ru.

12 апреля участники будут наблюдать за планетами при помощи телескопов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ПРОГРАММЕ:

Программируем марсобота для полета на Марс

14 апреля ул. 8 Марта, 181/4

Начало: с 9:30 до 10:30 и с 19:00 до 20:00 ул. Уральская, 59

Начало: 11:30−12:30 Школьникам проведут мастер-класс по визуальному программированию. Регистрация открыта. Возраст: 9+

Создаем дизайнерские изделия из космического мусора

14 апреля

«Немузей Мусора», ул. Антона Валека 12,

Начало: с 18:00 до 19:00

Тел. 8-996−176−75−16

Одной из площадок фестиваля станет «Немузей мусора». Там пройдут лекции «Многоразовое vs одноразовое», а также мастер–классы. Лекции может посетить группа из 20 человек, мастер-классы – группа из 10 человек. Регистрация на мероприятия открыта. Возраст: 10+

Экскурсия в мир науки

15 апреля

Биомузей: ул. Вайнера, 13 (цокольный этаж)

Часы работы: с 10:00 до 18:00

Детям проведут познавательную экскурсию в мир науки — биологии, физики и химии, расширят представления об окружающем мире. Скучать им не придется. Экспонаты можно потрогать и привести в действие. Дети проходят бесплатно, взрослые оплачиваются. Возраст: 6+

Космический VR-день

15 апреля

IT-клуб, ул. Красных командиров, 11а

Часы работы: 14:00−15:00, 15:10−16:10

Участники примерят на себя роль космонавтов с помощью специализированного программного обеспечения, VR-шлемов и очков. Возраст: 14+

«Ближе к звездам»

15 апреля

Музей истории Екатеринбурга, ул. Карла Либкнехта, 26

Начало экскурсии: 15:00, 17:00

Окажитесь ближе к звездам на интерактивном занятии вместе с Музеем истории Екатеринбурга. Возраст: 6+

Собираем телескоп

16 апреля

Школа астрономии kantrSkrip, ул. Первомайская, 56

Часы работы: 16:00−18:00

Участникам проведут мастер-класс по сборке телескопа и астрономическим наблюдениям. Возраст: 16+

Играем в «Космический КВИЗ»

17 апреля

IT-клуб, ул. Красных командиров, 11а

Начало: 16:00−18:00

Участники посоревнуются в эрудиции, отвечая на интересные вопросы и решая необычные задания о космосе. Возраст: 11+