Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 апреля 2021 года

Почти каждые выходные у жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила есть возможность поставить прививку от коронавируса в торговых центрах Фото: Андрей АБРАМОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 124 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 38 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Камышлова, Нижней Туры, Березовского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших граждан с начала пандемии на Среднем Урале составляет 84 083 человека, из которых 77 559 полностью выздоровели. За прошедшие сутки диагноз сняли у 135 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 12 апреля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 286 пациентов остается тяжелым, 132 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 78 заболевших граждан подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки официально подтверждено еще 9 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 847 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Креков пообещал уральцам к лету «совершенно иное качество жизни». Но при одном условии (подробнее)

Как записаться на прививку от коронавируса в Свердловской области. В регионе работают 60 кабинетов, где можно поставить вакцину (подробнее)

Пить или не пить после прививки от коронавируса: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга. Александр Харитонов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, можно ли делать прививку тем, кто хочет стать родителями, стоит ли бояться вакцинации и какие могут быть осложнения (подробнее)