На Урале вынесут приговор банде, которая похитила и убила 16-летнего сына бизнесмена

Один из похитителей рассказал о деталях преступления в ходе следственного эксперимента. Фото: скриншот видео

В Дзержинском суде Нижнего Тагила в понедельник, 12 апреля, вынесут приговор банде по делу об убийстве и похищению 16-летнего подростка. Жестокое убийство сына бизнесмена произошло 18 лет назад. Бандиты требовали с коммерсанта миллион рублей, иначе ребенка обещали убить.

16-летний подросток пропал в январе 2003 года. Тогда же предпринимателю стали поступать угрозы и требования о выкупе.

Как рассказали в региональном СК, трое предполагаемых преступников под обманным предлогом вывезли подростка в дом на улице Киевской. Там его собирались удерживать до получения денег. Но позже «киднепперы» испугались, что подросток опознает похитителей. Предполагаемые убийцы не стали церемониться с жертвой. Подростка задушили веревкой, а затем вывезли его тело в гаражи на окраину города.

Найти предполагаемых душегубов по горячим следам не удалось. Но работа по их поиску продолжалась. Установить личность криминальной троицы удалось лишь в декабре 2019 года. Сейчас всем им по 39 лет. До этого предполагаемые преступники уже были судимы.

Криминальной троице предъявили обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление».

- В ходе предварительного следствия допрошено порядка 80 свидетелей, назначены и проведены около 20 экспертиз (судебные генетические, медицинские, психиатрические экспертизы), общий объём материалов уголовного дела составил 12 томов, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Оглашение приговора банде похитителей начнется в 14 часов по местному времени.

На Урале будут судить банду, которая похитила сына бизнесмена ради 1 миллиона рублей. Эта история произошла 17 лет назад в Нижнем Тагиле (подробнее)