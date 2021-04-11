Это просто несчастный случай: в китайском Гуанчжоу 33-летний екатеринбуржец выпал с балкона на шестом этаже и выжил

Фото предоставлено женой

Обычный день в китайском Гуанчжоу закончился для 33-летнего екатеринбуржца Петра настоящим кошмаром. 8 апреля мужчина вышел покурить на балкон шестого этажа, поскользнулся и сорвался с высоты. Медики, прибывшие на место уже через пять минут, увезли пострадавшего в больницу с тяжелыми травмами. В Азии мужчина находился по бизнес-визе, работал два с половиной года и занимался экспортом различных товаров.

- В машине оказали первую помощь. За пять минут доставили в больницу, - рассказывает жена Петра Татьяна. - Из-за сильного шока в первую очередь ставили капельницы с физрастворами, сделали перевязки, переливание крови. Несколько часов стабилизировали состояние. Потом была 6-7 часовая операция. На данный момент Петр в сознании. Все понимает, разговаривает.

Фото предоставлено женой

У мужчины диагностировали множественные травмы, в частности, открытые переломы черепа и крестцового отдела копчикового позвонка. Также у него оторваны большие участки кожи на правой голени, бедре и пояснице, порезы по всему телу, открытая травма пятки, геморрагический шок.

Китайские врачи уже выставили счет за свои услуги, операция обошлась в 150 тысяч юаней, это почти два миллиона рублей. На данный момент на семье «висит» долг в 66 тысяч юаней, и неизвестно, в какую сумму выльется дальнейшее лечение и реабилитация. Россияне обратились за помощью в консульство, его представители со своей стороны готовы попросить китайскую сторону снизить цены на оказание медицинских услуг, что на это ответят врачи, пока неясно.

Жена Петра сейчас находится в Гуанчжоу, занимается сбором документов и денег, как может помогает врачам и надеется, что очень скоро состояние ее мужа улучшится, и его переведут из интенсивной терапии.

Если вы хотите помочь Петру, то можно отправить любую сумму на указанный Татьяной номер счета.

· Номер карты 4276160205894695

· Спирова Татьяна Владимировна

· Номер счета 40817810116547453886

· УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК