Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 апреля 2021 года

77424 человека полностью справились с вирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 11 апреля 2021 года официально подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом, 34 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Карпинске, Ревде, Красноуфимске, Первоуральске, Каменске-Уральском, Невьянске и других населенных пунктах.

Общее число заразившихся уральцев за время пандемии приблизилось к 84 тысячам и составляет 83959 человек, из которых 77424 человека полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений госпиталей выписано 139 человек.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 281 человек, 137 из них размещены в палатах реанимации, еще 83 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтверждены еще 10 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2838 человека.