На Урале задержали московского репетитора, похитившего своего ученика

13-летний мальчик вынес из квартиры родителей крупную сумму денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 197 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» задержали 29-летнего репетитора, который похитил своего ученика и вывез его из Москвы. 7 апреля в полицию с заявлением о пропаже ребенка обратились родители мальчика. Накануне они отвезли своего сына до школы, но до учебного заведения он так и не дошел. Чуть позже выяснилось, что из сумки отца школьника пропали три миллиона рублей и смартфон. Телефон несовершеннолетнего в этот момент был отключен.

- Некоторое время назад несовершеннолетний, используя планшет, принадлежащий его отцу, перевел и обналичил 100 тысяч рублей. Установлено, что неизвестное лицо с целью его перемещения, последующего захвата и удерживания, посадило школьника в автомобиль неизвестной марки и увезло в неизвестном направлении, - сообщают в ГУ МВД России по Москве.

Водитель такси, перевозивший пассажиров, ничего не заподозрил, мужчина сообщил ему ложные сведения о ребенке, который едет вместе с ним. Спустя сутки, похитителя нашли на федеральной трассе на Урале. По данным следственного комитета, им оказался уроженец Казахстана, который ранее был частным репетитором школьника. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Подозреваемого поместили под стражу.